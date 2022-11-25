وزارة العدل الروسية تصنف المعارض رويسمان كعميل أجنبي

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صنفت وزارة العدل في موسكو، يفجيني رويسمان، وهو معارض روسي وعمدة سابق لمدينة يكاترويبورج، على أنه عميل أجنبي.

ذكرت ذلك وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الجمعة، نقلا عن الوزارة.

بالإضافة إلى رويسمان، فإن محامي الدفاع في القضايا الجنائية إيليا نوفيكوف، وصحفيين وناشطين في مجال الحقوق المدنية، أدرجوا جميعا على قائمة من تعتقد روسيا أنهم عملاء لجهات أجنبية.

وتخصع المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام غير الموالية والأفراد المعارضون في سجل خاص للرقابة المالية المشددة.

ويهدف التصنيف إلى تأجيج انعدام الثقة ضدهم وجعل عملهم في روسيا أكثر صعوبة.

كان رويسمان من آخر منتقدي الكرملين الذين ما يزالون مطلقي السراح.

ومع ذلك، قبض عليه لفترة وجيزة في أغسطس الماضي.

وبحسب تقارير إعلامية فقد اتهم رويسمان بنشر أنباء كاذبة عن الجيش الروسي في حربه العدوانية على أوكرانيا.