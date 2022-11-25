ليبيا وفرنسا تفقان على ضع آلية لمراجعة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بينهما

اتفقت ليبيا وفرنسا على تشكيل فريق عمل؛ لمتابعة وحلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والشركات، وعودة التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، بطرابلس، ناقشا خلاله العلاقات الاقتصادية والتجارية والصعوبات التي تواجه الشركات الفرنسية في استئناف عملها بليبيا، وكذلك وضع آلية لمراجعة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وحث الحويج، السفير الفرنسي، خلال اللقاء، على عودة الشركات الفرنسية والخطوط الجوية الفرنسية للعمل بليبيا.

كما تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والاتصالات والنفط والغاز والخدمات الطبية، وتشجيع رجال الأعمال بالاستثمار بالبلدين، وتم الاتفاق على تفعيل مجلس رجال الأعمال الليبي الفرنسي.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن رغبة بلاده في الاستثمار وعودة الشركات للعمل إلى دولة ليبيا، واصفا لقائه مع الحويج بالمثمر، قائلا- في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة تويتر، عقب اللقاء- "إن اللقاء تناول مشاريع واعدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، لصالح كل الليبيين أولا وأينما كانوا".