وزير خارجية الأردن يلتقي رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ببراغ

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنية أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ‬ميلوش فيسترتشيل، بحضور رئيس لجنة الشئون الخارجية وعددٍ من أعضاء المجلس.

وبحث الصفدي وفيسترتشيل خلال اللقاء، أطر تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، بما فيها علاقات التعاون البرلمانية، واستعرض الاجتماع آخر المستجدات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، بحث الصفدي مع نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية ياروسلاف بزوخ ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية - التشيكية ييغي كوبزا العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض الصفدي مواقف الأردن إزاء التطورات والقضايا الإقليمية.

وفي إطار الزيارة التي يقوم بها الصفدي، شارك الأخير في جلسةٍ حوارية نظمها معهد الشئون الدولية في براغ، أدارها وزير الخارجية التشيكي السابق توماش بيتغيتشيك، وتحدث فيها الصفدي عن رؤية الأردن حول التطورات والقضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمات.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين الأردن و التشيك إلى العام 1993، في حين أقيمت العلاقات الدبلوماسية مع تشيكوسلوفاكيا عام 1964.