قيادي بحزب الله اللبناني: إسرائيل سقطت ونحن فى أقرب مرحلة لنصر عزيز على أيدي المجاهدين

أكد معاون رئيس المجلس التّنفيذيّ في حزب الله اللبناني، الشّيخ حسين زعيتر، أن "ما حصل في غزّة من قبل جيش العدو الاسرائيليّ من إجرام ومجازر وحشيّة كان يهدف إلى القضاء على المقاومة، وهو في الواقع عاجزٌ عن صنع انتصار واحد".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، اليوم السبت، عن زعيتر قوله، خلال رعايته اللقاء الذي نظّمته السّرايا اللّبنانيّة لمقاومة الاحتلال الإسرائيليّ لتشكيلاتها في البقاع الشمالي: "إسرائيل سقطت ونحن في أقرب مرحلة لنصرٍ عزيزٍ على أيدي المجاهدين، وإنّنا نعرف ما يحصل في فلسطين والجيش الإسرائيليّ لم يستطع التّقدم للحسم العسكريّ وقد فشلوا".

ولفت إلى أن "السّرايا اللّبنانيّة جزء لا يتجزأ من مشروع المقاومة على امتداد السّاحات، وتعمل بما يطلب منها حسب المراحل وشعارنا هو السّرايا اللّبنانية ماضية على طريق القدس، وسنكون على جهوزيّة تامّة".