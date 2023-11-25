المفوضية الأوروبية تتعهد بمبلغ 50 مليون يورو لإصلاح مرافق الموانئ الأوكرانية

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قررت المفوضية الأوروبية، تقديم مبلغ 50 مليون يورو (54 مليون دولار) إلى أوكرانيا لإصلاح وتحديث البنية التحتية في الموانئ الأوكرانية في محاولة لزيادة صادرات المواد الغذائية.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في رسالة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقول: "إن تحسين قدرات الموانئ سيسرع فى نقل صادرات المواد الغذائية والسلع الأخرى التي تزود بها أوكرانيا الأسواق العالمية".

وجاء في الرسالة: "بمرور الوقت، يتعين أن يسمح استثمارنا للموانئ الأوكرانية بالعودة إلى تصدير الكميات التي كان يتم تصديرها قبل الحرب".

وجاء إعلان المفوضية الأوروبية عن المبلغ الجديد في الوقت الذي تعقد فيه كييف قمة دولية حول الأمن الغذائي.

وتعد أوكرانيا هي واحدة من أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم.