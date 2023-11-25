استجابت حركة حماس للجهود المصرية القطرية التي تحركت طوال اليوم؛ لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال بكل الشروط التي نص عليها الاتفاق.



وبعد تعثر في مفاوضات اليوم، نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة، والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها.



ونشرت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم السبت، القائمة الكاملة لأسماء أسرى فلسطين المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل.



وأعلنت الهيئة والنادي، عبر صفحتهما الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسماء الدفعة الثانية من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم السبت، وذلك ضمن بنود اتفاق الهدنة، وعددهم 39، ومن أبرزهم: "شروق صلاح إبراهيم دويات، وميسون موسى محمود موسى، وإسراء رياض جميل جعابيص، ونورهان إبراهيم خضر عواد، فضلا عن مجموعة من الأطفال القصر كانوا في سجون الاحتلال".



ووراء كل اسم من الأسماء قصة من المعاناة من سنوات طوال خلف قضبان سجون الاحتلال، ونستعرض في التقرير التالي ملامح من قصة الأسيرة المحررة شروق دويات:



* اعتقال على أعتاب الأقصى



وروت شروق ملابسات وتفاصيل اعتقالها على يد الاحتلال الإسرائيلي، بقولها: "توجهت إلى الأقصى وأديت الصلاة وتجولت في باحات المسجد، وعند خروجي وأثناء تواجدي في شارع الواد، اعتدى مستوطن علي وحاول نزع حجابي، ومن ثم أطلق النار على جسدي، وبعدها لم أعلم ماذا حصل بي"، وفقا لما نشر المركز الفلسطيني للإعلام.



* أطول حكم



وأصدرت سلطات الاحتلال بحقها حُكماً بالسجن لمدة 16 عاماً، وفرضت بحقها غرامة مالية بقيمة 80 ألف شيكل بعد اتهامها بتنفيذ عملية طعن، لتكون صاحبة الحكم الأطول من بين الأسيرات الفلسطينيات.



* روح البيت



وتسرد والدتها جوانب من شخصية شروق، بقولها: "هي روح البيت، دائما ما كانت تبث المرح والفرح في نفوس الآخرين، وأينما ترى حزنا تخمده بروحها المرحة، فالجميع يبكيها، وتؤكد أن المصاب عصيب، ولكن الله اختاره لها، وهو معنا ولن يضيع حقنا"، وذلك في حديث للمركز الفلسطيني.