نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لـ الشروق: السلام في أوكرانيا يحتاج إلى الصبر والوقت

• مبادرات السلام الإفريقية والصينية لا تزال على الطاولة

• أوكرانيا: روسيا شنت أكبر هجوم بـ«الدرونز» على كييف منذ بدء الحرب



قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى، أولها ستيفانيشينا، إنه لا توجد عقبات جوهرية أمام التوصل إلى اتفاق سلام فى أوكرانيا ووقف الحرب المندلعة منذ أكثر من 600 يوم بعد الهجوم الروسى على جنوب أوركرانيا.



وأضافت ستيفانيشينا، ردا على سؤال مراسل الشروق حول مصير مبادرتى السلام الأفريقية والصينية خلال استضافتها بالمجلس الألمانى للعلاقات الخارجية بالعاصمة الألمانية برلين، أمس السبت، إن جميع المبادرات لا تزال مطروحة على الطاولة سواء المقدمة من مصر والدول الإفريقية وقبلها المقترح الصينى للسلام.



واستطردت المسئولة الأوكرانية: «عندما لا يكون هناك إجماع لا يمكن البناء عليه خلال يوم واحد، لذلك فهى عملية طويلة الأمد تحتاج إلى الوقت والصبر».



وأكدت فى الوقت نفسه، أن «هناك تقدما تدريجيا يحدث إلى حيث نرى اتفاقا بين الجميع على أن ميثاق الأمم المتحدة هو الأساس لأى حل سياسى، وهو ما يتعلق باحترام سيادة كل الدول بشكل صحيح»، مشددة: «لا للابتزاز النووى ولا للتعويضات وغير ذلك»، على حد تعبيرها.



وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، عن مقترحا من 12 بندا لتحقيق السلام في أوكرانيا بالتزامن مع الذكرى الأولى على اندلاع الحرب. بعدها في يونيو الماضي، أعلنت مصر وخمس دول إفريقية عن طرح مبادرة للوساطة في الأزمة الروسية-الأوكرانية، وزار قادة الست دول، موسكو وكييف للترويج للمبادرة.



وقالت إن "الأمر الأهم هو الاستمرار في التركيز والانخراط في هذا الحوار، ومرة أخرى فإن الإجماع على صيغة السلام هذه ومحادثات ومبادئ السلام في أوروبا سيؤثر عالميًا على كل صراع حول العالم، وسيكون هذا هو المعيار الذهبي للحل".



ونظم المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، ندوة حول استراتيجية أوروبا في أوكرانيا، بالعاصمة الألمانية برلين، ألقت فيها ستيفانيشينا، كلمة قالت فيها إن دولا أوروبية تظهر ضجرا متزايدا من الحرب، بينما لم يطرأ تغير على إرادة أوكرانيا في محاربة العدوان الروسي.



وأشارت إلى أن الجيش الأوكراني حقق تقدما في تغيير معايير حلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ قمته في فيلنيوس في يوليو، حيث جرى بحث عضوية أوكرانيا من دون مسار محدد أو تحديد موعد لذلك.



وقالت ستيفانيشينا إن قمة الاتحاد الأوروبي في منتصف ديسمبر المقبل، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن إمكانية البدء في مفاوضات انضمام أوكرانيا للتكتل، ستكون قمة مهمة.



وذكرت ستيفانيشينا، إنه يجب أن يبحث أعضاء الاتحاد الأوروبي القضايا قبل القمة، مضيفة أن استخدام حق النقض "الفيتو" من جانب دولة واحدة سيكون بمثابة هزيمة للجميع. وأعربت المجر عن تحفظات.



وذكرت أن أوكرانيا ستصبح دولة عضو بالتكتل يُعتمد عليها، ومن شأن اتخاذ قرار إيجابي بشأن مفاوضات الانضمام أن يبقي على الزخم الإيجابي للتوسع الأوروبي، ومساعدة دول البلقان التي تنتظر الحصول على العضوية أيضا.



أكبر هجوم روسي بالطائرات المسيرة على كييف



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت أوكرانيا، تعرض العاصمة كييف لأكبر هجوم روسى بالطائرات المسيرة «الدرونز» منذ بدء الحرب فى فبراير 2022، ما حرم عشرات الأبنية السكنية والمنشآت من التيار الكهربائى.



وجاء الهجوم فى يوم تحيى أوكرانيا ذكرى «هولودومور»، المجاعة الكبرى التى تعرض لها الملايين فى البلاد فى عهد الزعيم السوفيتى الراحل جوزيف ستالين.



وقال سلاح الجو الأوكرانى إنه أسقط 71 طائرة درون هجومية من طراز «شاهد» إيرانية الصنع أطلقتها روسيا ليلا، مضيفا أن «غالبيتها دمرت فى منطقة كييف»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وأصيب 5 أشخاص بينهم طفل فى الحادية عشرة فى هذا الهجوم على ما ذكرت السلطات المحلية فى كييف.

واستمر الانذار الجوى فى كييف مدة ست ساعات، وتسبّب الهجوم بسقوط حطام واندلاع نيران وبأضرار لحقت بأبنية فى العاصمة، حسبما قال رئيس بلدية العاصمة فيتالى كليتشكو.



وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية فى بيان إن الهجوم تسبب بانقطاع التيار الكهربائى عن 77 مبنى سكنيا و120 منشأة فى وسط العاصمة».



وكانت روسيا قد أعلنت، أمس، تدمير 16 درونز أوكرانية فى جنوب البلاد وفوق شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014 وتستهدفها كييف بانتظام بسبب موقعها الاستراتيجى فى البحر الأسود.