مطران بورسعيد لشباب التحالف الوطني: نصلي من أجل مصر والرئيس السيسي

استقبل الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، اليوم السبت، شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظة بورسعيد، وذلك بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس، في إطار جهود نشر الوعي، والتأكيد على التفاف كافة طوائف الشعب العظيم خلف القيادة السياسية.

وتحدث الأنبا تادرس، خلال اللقاء، عن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، وخص بالذكر محافظة بورسعيد، وما حدث فيها من مشروعات قومية عملاقة.

كما تحدث عن مشروعات الثروة السمكية، ومشروعات تحلية مياه البحر في مدينة سلام بورسعيد، بجانب المشروعات اللوجيستية، وغيرها من المشروعات التي غيرت حياة المواطنين للأفضل.

وأكد مطران بورسعيد وتوابعها، أن الكنيسة في بورسعيد تصلي من أجل نصرة مصر والرئيس، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحمل ما لا يمكن أن يتحمله بشر، وأنه يحتاج إلى عون من الله حتى يستطيع أن يتحمل ذلك، مؤكدًا أن مصر سوف تعبر وسوف تنتصر وتكون الأفضل.

من جانبه أكد المهندس علي جبر، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد، أن الهدف الرئيس لهذا الكيان الذي جرى تأسيسه بدعم ومباركة الرئيس، هو نشر الوعي بين المواطنين خاصة فئات الشباب، مشيرًا إلى أن الجهود تتمثل في العمل المجتمعي والأهلي والتنموي.

وأكد أن دعم التحالف للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، يأتي في إطار الإيمان بأنه القادر على حماية الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية، لافتا إلى أنه خلال الأيام المقبلة سوف ينظم عددا من الفعاليات التوعوية، والتي يجري خلالها نشر الوعي بين الشباب.

كما سيحاضر خلالها مستشار الرئيس، ومسئولون من ذوي الخبرات الكبيرة، وتستهدف محاربة الشائعات وإعادة الأمل للشباب، والتأكيد على أن ما بدأته مصر يجب أن تستكمله، مع رئيس حقق إعجازًا ويستطيع أن يقدم الأكثر، كما أنه القادر على حماية الوطن.