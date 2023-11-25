أعربت والدة الأسيرة ميسون الجبالي، أقدم أسيرة في سجون الاحتلال، عن سعادتها البالغة بعد قرار استئناف صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

وعن شعورها بعد الإعلان عن خروج ابنتها من السجن اليوم، قالت في تصريحات لفضائية «الجزيرة»، مساء السبت: «الحمد لله أنا طايرة من الفرحة عليهم كلهم، ونطلب من الله يفك أسرهم كلهم».

وأشارت إلى أنها كانت تأمل من الله أن يأتي يوم الإفراج عن ابنتها، منوهة أنها كانت حريصة على متابعة التليفزيون على مدار الساعة لمتابعة أي أخبار حول ابنتها، حتى قبل أحداث 7 أكتوبر.

وأضافت: «من 3 إلا ربع في الليل أضل على التليفزيون حتى أسمع خبر قبل هذه الأحداث، لا أخرج من الدار طوال الوقت أمام التلفزيون حتى أسمع كلمة طيبة».

وروت ما وصفته بـ«رحلة العذاب» حتى تصل العائلة إلى السجون لزيارة ابنتها، مشيرة إلى أنهم كانوا يعودون إلى المنزل في بعض الأحيان في الساعة العاشرة مساء.

وأكملت: «من هنا للمعبر ساعة ومن المعبر للسجن 3 ساعات أو 3 إلا ربع، وبنتمرمط في السجن، شو بدنا نسوي، ساعة إلا ربع ورانا 2 جنديين وزيادة عن كيف حالكم وشو أخباركم مفيش».