حلت الذكرى الأولى لرحيل الفنان التشكيلي حسن الشرق، الفنان الذي طوع أدوات الطبيعة لتنمية موهبته ليصل بلوحاته إلى أشهر معارض الفن التشكيلي بألمانيا، وبطل الظل خلف أغلفة أعمال الكاتب خيري شلبي المتميزة، وهو الفنان الوحيد الذي ظلت موهبته حبيسة القرية لمدة 25 عاما.

النشأة

ولد حسن عبد الرحمن حسن في 28 مايو عام 1949 بقرية زاوية سلطان التابعة لمحافظة المنيا، لم يتمكن من استكمال حياته التعليمية بالرغم من تشجيع أستاذ العلوم في المدرسة الابتدائية له؛ بعد أن رأى رسومه على الحوائط التي كان يعبر من خلالها عن طبيعة البيئة التي نشأ بين أحضانها، وعن الجبل والخضرة ومياه النيل وأضرحة الأولياء؛ وهو ما عبر عنه حسن الشرق في إحدى تصريحاته قائلا: «هذا المُعلم دفعني لرسم الوسائل والأجهزة التعليمية واللوحات العلمية المستخدمة في شرح المادة وتوضيحها».

لكن حسن بالرغم من هذا التميز ترك التعليم فيما بعد ليعمل مساعدا لوالده في محل الجزارة، لكن هذا العمل لم يطفئ شعلة الموهبة داخله، فكان ورق اللحم أولى الأوراق التي شهدت ميلاد لوحاته، وبالرغم من ندرة ألوان الرسم في القرية كانت الطبيعة هي مصدر الألوان؛ فاستخدم التوابل في تلوين لوحاته كـ الكركم والعرقسوس وزهرة الغسيل.

من القرية إلى العالمية

ظلت موهبته حبيسة القرية حتى عام 1985؛ حين زارت المستشرقة الألمانية أورزولا شيورنج محافظة المنيا ورصدت أعماله، فقررت أن تتبنى موهبته الفريدة بإقامة أول معرض يضم أعماله في القاهرة، والذي لاقى نجاحا كبيرا لتبدأ رحلة حسن الشرق الاحترافية من المحلية إلى العالمية من خلال مجموعة معارض عالمية شارك فيها بلوحاته، كان أشهرها معرضين في مدينة شتوتجارت ثم في ميونيخ.

في عام 1991 أقيم أول معارضه بمتحف اللوفر في فرنسا، ثم سويسرا، وفي عام 1994 أقيم أشهر معارضه الفنية بقصر برج برنبخ الشهير بألمانيا الذي منح على غراره مفتاح مدينة نيولابك الألمانية تقديرا لأعماله.

يقول الفنان إن ذكريات الطفولة ألهمته، متابعًا: «أحاديث جدتي والألعاب الشعبية، التي اشتهر بها الصعيد، مثل السيجا والتحطيب، أضف إلى ذلك عاداتنا وتقاليدنا التي نشأنا وتربينا عليها، فضلا عن عبقرية المكان الذي عشت فيه، إذ لعب المكان دورًا كبيرًا في تشكيل وجداني ومخزوني الثقافي، فكنت أسمع شعراء الربابة يغنون للحب والعشق والخيانة، وأزور الموالد، فأجسّد حكاياتهم بريشتي وألواني، واستلهم منها أفكارًا تكون معينًا لي، وتنبض بالروح المصرية الخالصة».

أصدر الألمان عن تجربته الفنية بعنوان حسن الشرق والريف المصري، وقد صدر الكتاب في ثلاث لغات الألمانية والعربية والإنجليزية.

المتحف الخاص

أقام الشرق متحفه الخاص بجهده الذاتي في قريته، بهدف أن يكون منارة وحافزًا لمحبي الفن في صعيد مصر، على مساحة 1800 متر؛ توزعت على 3 قاعات ضمت لوحاته؛ بالإضافة إلى قاعة للمقتنيات التي حصل عليها أثناء جولاته خارج مصر، وكان يبادل لوحاته مع الفنانين التشكيليين العالميين، لكي يعرض لوحاتهم في معارضه بمصر وكذلك يعرضون لوحاته في معارضهم بجميع أنحاء العالم.

ضم متحفه في صعيد مصر 1000 لوحة، وتحول إلى قبلة للسائحين القادمين من خارج مصر بالرغم من أنه لم يدرج بصورة رسمية ضمن المتاحف المصرية.

الجلباب المصري الفلاحي

لم يكن حسن الشرق سفيرًا للفن والتراث المصري من خلال لوحاته فقط؛ بل حرص على أن يبرز ذلك من خلال مظهره الشخصي حين حرص على ارتداء الجلباب المصري الفلاحي في جولاته خارج مصر وداخلها على حد سواء، وذلك عملا بنصيحة الشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودي في بداية مشواره الفني، والذي نصحه: «لا تخلع عباءتك ولا تغير لكنتك».

وقد شارك الشرق الأبنودي برسم لوحات تعبر عن أشعار السيرة الهلالية، كما رسم لوحات كتاب ألف ليلة وليلة الشهير.

وزينت لوحاته أغلفة مجموعة كبيرة من أعمال الكاتب الراحل خيري شلبي، ومنها: صحراء المماليك، صهاريج الؤلؤ، السنيورة، بغلة العرش، موت عباءة.

لوحة مدرسة البقر

يعتز حسن الشرق بلوحاته كافة؛ لكنه سلط الضوء في حواراته على البعض منها، قائلا: «أعتز كثيرًا بلوحة مدرسة البقر التي فازت بالجائزة الأولى في معرض أمانة الشباب عام 1972 وكذلك لوحاتي التي تجسد ليالى ألف ليلة وليلة من واقع التراث الشعبي، والسيرة الهلالية ولوحاتي التي تعكس العادات والتقاليد بالتراث الصعيدى كسبوع المولود، والزار، وليلة الحنة وغالبا ما تبدو الوجوه في جميع لوحاتي تأخذ شكل القباب التي تميز مبانى الصعيد».

كما أشتهرت لوحاته بالعديد من الرموز التي تعتبر تميمة أعماله مثل الكف، شجرة الحياة، آدم وحواء، والمولوية وذلك لاهتمامه بالطريقة الصوفية.

لوحاته مصدر إلهام الباحثين

لم تحظ لوحاته باهتمام عموم الجماهير من الفنانين والمثقفين فقط؛ بل حظيت باهتمام أكاديمي أيضا فقد تم مناقشة 26 رسالة ماجستير عن أعماله الفنية من طلبة الكليات الفنية في مصر والعديد من عواصم العالم.

حصل حسن الشرق على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين بمصر، بالإضافة إلى عضوية المجموعة الأوروبية بمدينة نيوربك الألمانية.

أقيمت له العديد من المعارض الخاصة بمصر والتي حظيت على أهتمام أشهر المثقفين والفنانين ومنها: معرض بقاعة بيكاسو بالزمالك 2006، معرض بقاعة قرطبة بالمهندسين 2007، معرض بعنوان (مواويل وأشعار) بقاعة قرطبة بالمهندسين 2008، معرض بأكاديمية الشرق ديسمبر 2009، معرض بأتيليه جدة للفنون الجميلة بالسعودية يناير 2010، معرض (حكايات شهر زاد) بقاعة (قرطبة) أكتوبر 2010.

كما شارك في العديد من المعارض الجماعية فيما عرف بالحركة الفنية المنياوية من أواخر الستينيات حتى رحيله ومنها: معرض شعبيات مصرية بجاليرى وورلد أوف آرت بالمعادى أبريل 2001، معرض ليال رمضانية بقاعة شاديكور بمصر الجديدة 2006، معرض الموروث الشعبي بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار 2006، معرض ليالى مصرية بجاليرى شاديكور بمصر الجديدة 2007، مهرجان الاسكتشات واللوحات الصغيرة بقاعة شاديكور بمصر الجديدة 2008، مهرجان الإبداع التشكيلى الثالث (المعرض العام الدورة الثانية والثلاثون) 2009، معرض الفن لكل أسرة بقاعة شاديكور بمصر الجديدة مارس 2010، معرض لمسة حب بقاعة الفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية مايو 2010، المعرض الجماعى بقاعة دروب بجاردن سيتى يوليو 2010، صالون قرطبة الأول للأعمال الصغيرة بقاعة قرطبة مارس 2011.

كما شارك في العديد من المعارض الجماعية الدولية ومنها: معرض بمدينة شتوتجارت بألمانيا تحت إشراف الناقدة أورسولا 1989.

وفاة حسن الشرق

رحل حسن الشرق يوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر عام 2022، عن عمر يناهز 73 عاما بعد رحلة فنية استمرت 40 عاما، تاركا إرثا كبيرا من اللوحات الفنية التي تعبر عن الفن المصري كان آخرها معرض بعنوان رحلة العائلة المقدسة الذي أقيم بعد رحيله في 17 ديسمبر مع حفل تأبين شارك فيه عدد كبير من النقاد والفنانين المصريين.