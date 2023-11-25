سينر يهزم ديوكوفيتش ويصعد بإيطاليا لنهائي كأس ديفيز

فاز الإيطالي جانيك سينر على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم، في فئتي الفردي والزوجي ليصعد ببلاده إلى نهائي كأس ديفيز للتنس للمرة الأولى منذ عشرين عاما.

وتعرض ديوكوفيتش لهزيمة مفاجئة على يد سينر بنتيجة 2 /6 و6 /2 و5 /7 في مباراة الفردي، ليتلقى أول هزيمة له في منافسات الفردي بكأس ديفيز منذ انسحابه أمام خوان مارتين دل بوترو قبل 12 عاما، لتنتهي بذلك مسيرة الانتصارات الـ21 المتتالية له في البطولة.

وتقدمت صربيا 1 /صفر في المربع الذهبي في ملقة الإسبانية، بعد فوز ميومير كيسمانوفيتش على لورينزو موسيتي قبل خسارة ديوكوفيتش في المباراة الثانية، لتصبح كلمة الفصل عبر مواجهة الزوجي.

ولعب ديوكوفيتش إلى جانب كيسمانوفيتش في مواجهة سينر ولورينزو سونيجو، ليفوز الفريق الإيطالي في مباراة الزوجي بنتيجة 6 /3 و6 /4.

وصعد الفريق الإيطالي إلى نهائي كأس ديفيز للتنس للمرة الأولى منذ عشرين عاما، حيث تنتظره مواجهة صعبة أمام أستراليا غدا الأحد.