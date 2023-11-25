مدرب تشيلسي بعد الخسارة أمام نيوكاسل: هذه أسوأ مباراة في موسمنا

علق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي، على خسارة فريقه الكبيرة أمام نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وكان فريق نيوكاسل يونايتد قد فاز على ضيفه تشيلسي بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيميس بارك، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوتشيتينو في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «كانت هذه أسوأ مباراة في موسمنا حتى الآن».

وأضاف: «لم نظهر أننا نلعب من أجل شيء مهم، وكنا صغارًا في المباراة، فهذا يجعلني غاضبًا جدًا جدًا».

وأتم: «لا يمكننا تفويت الفرصة لإظهار أنفسنا في أفضل حالاتنا».