مقتل 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حريق بالفلبين

قالت الشرطة، إن حريقا اندلع اليوم السبت، وتسببت في تدمير منزل في إقليم "كويزون" جنوب شرق العاصمة الفلبينية مانيلا، مما أسفر عن مقتل ستة أفراد من عائلة واحدة وإصابة اثنين آخرين.



وقالت الشرطة في تقرير إن الحريق حاصر الضحايا، وهم امرأة (69 عاما) وخمسة أحفاد، داخل مبنى من طابقين في بلدة كانديلاريا. وأصيبت امرأتان 48 عاما و37 عاما.



وقالت الشرطة إن أحد الجيران شاهد الحريق و"رأى الضحايا محاصرين داخل المنزل وهم يصرخون ويطلبون المساعدة".



وتم إخماد الحريق، الذي اندلع في حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، بعد ساعة ونصف.