كنو: الهلال يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري السعودي

أكد محمد كنو، لاعب وسط فريق الهلال، أن الفريق يستهد مواصلة مسيرة الانتصارات في الفترة المقبلة، وذلك بعد فوزه التاريخي على الحزم 9 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وقال كنو في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "فوز مهم واصلنا به سلسلة الانتصارات وسنسعى لمواصلة هذه الانتصارات".

وعن تسجيله مؤخرًا أهدافًا رائعة من ضربات حرة أو تسديدات من خارج منطقة الجزاء، قال كنو إن هذا جاء بدعم اللاعبين والتدريبات المستمرة والتي أثمرت عن تسجيله للأهداف بهذه الطريقة.

وحول ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة برحلة إلى أوزبكستان لمواجهة نافباخور في دوري أبطال آسيا، قبل مواجهة النصر في الديربي، قال كنو: "ضغط المباريات أمر اعتدنا عليه ونعمل على سياسة التدوير والفريق مليء بالنجوم ولن يتأثر بهذا الضغط".

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بفارق أربع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.