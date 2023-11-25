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مرور مفاجئ لوكيل صحة دمياط على مستشفى طب وجراحة العيون

حلمي ياسين
نشر في: السبت 25 نوفمبر 2023 - 1:15 ص | آخر تحديث: السبت 25 نوفمبر 2023 - 1:15 ص

أجرى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، برفقة الدكتور طارق الذكي مدير الإدارة العامة لطب الأسنان، مرورا مفاجئا على مستشفى طب وجراحة العيون بدمياط؛ لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، في بيان له، إنه تفقد أقسام المستشفى، وتابع تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، واستمرار تقديم الخدمات الطبية خلال أيام العطلات.

وشملت الجولة، متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، بالإضافة إلى قوائم العمليات، حيث أكد زيادة عدد العمليات التي يتم إجرائها بالمستشفى، كما تابع معدلات تنفيذ العمليات ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وتفقد الأجهزة الطبية للوقوف على وجود أي أعطال بالمستشفى وصيانتها، حيث أكد أهمية الصيانة الدورية للأجهزة، واتباع معايير الجودة، ومكافحة العدوى والسلامة، والصحة المهنية، حرصًا على سلامة وأمن المرضى والعاملين بالمستشفى.

كما تفقد بعض المرضى بالمستشفى، وسألهم عن مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، مؤكدا للطاقم الطبي على حسن معاملة المرضى، ووضع مستوى رضاء المريض ضمن أولويات العمل.

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