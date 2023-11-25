زيلينسكي: قوافل خاصة سترافق سفن الصادرات الأوكرانية في ممر البحر الأسود

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قوافل خاصة سترافق السفن التي تحمل الصادرات الرئيسية من أوكرانيا، بما في ذلك المواد الغذائية، عبر البحر الأسود لضمان المرور الآمن.

وفتحت كييف مؤخرا ممرا أحادي الجانب من المنطقة للسماح للسفن بنقل سلع مثل الحبوب والمعادن من موانئها في أعماق البحار فيما يسمى أوديسا الكبرى بعد أن انسحبت موسكو في يوليو من اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي تدعمه الأمم المتحدة والذي ضمن الحركة الآمنة لسفن نقل وتصدير المحاصيل، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال زيلينسكي اليوم السبت في مؤتمر صحفي في العاصمة كييف حيث استضاف المؤتمر الدولي الحبوب من أوكرانيا: "لدي اتفاقيات مع العديد من الدول فيما يتعلق بالقوافل القوية التي يديرها الأوكرانيون ولكنها مجهزة بمعدات أجنبية". وأضاف: "سوف نستقبل قوارب بحرية ويتم تزويدنا بها بالفعل".

وصعدت روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية وضربت سفينة تجارية في أحد موانئ أوديسا الكبرى في وقت سابق من هذا الشهر، مما زاد من المخاطر على صادرات أوكرانيا من السلع الأساسية في الوقت الذي يقترب فيه المزارعون في الدولة التي مزقتها الحرب من إكمال حصاد هذا العام.

وتضررت سفينة مستأجرة من جانب شركة كارجيل الزراعية العملاقة بسبب انفجار أثناء إبحارها من ميناء أوكراني في البحر الأسود الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، واصلت السفن نقل السلع.

وذكر زيلينسكي أن الحكومة الأوكرانية أبرمت صفقات مع شركاء لتزويد البلاد بأنظمة دفاع جوي لحماية منطقة أوديسا. وأضاف: "هناك إشارات إيجابية، الممر يعمل. آمل أن نزيد من تشغيلها ونضمن السلامة".