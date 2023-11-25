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ردّ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على سؤال بأن الحركة لم تقدم شيئا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة واقتصر اهتمامها على المقاومة.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، قال هنية إن ترديد مثل هذه الأمور يأتي في سياق إثارة الشبهات.

وأضاف أن حركة حماس تتحمل المسولية الكاملة في إدارة قطاع غزة، وتؤدي كل واجباتها.

وأشار إلى أنّ السنوات الماضية، شهدت بناء العديد من المستشفيات والجامعات والمؤسسات ومدن الإسكان مع تنفيذ الكثير من مشروعات البنى التحتية.

ولفت إلى أنّ مصر لعبت دورا كبيرا في تنفيذ هذه المشروعات لا سيما بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2021.

وختم ردُّه قائلا: «من يروج هذه الاتهامات عليه إعادة النظر، فحركة حماس قدمت الكثير انطلاقا من مسئوليتها».