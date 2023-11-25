نوفاك يؤكد وجود تعاون بين موسكو وأنقرة بشأن مركز الغاز التركي

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، أن هناك تعاونا وثيقا بين الشركات الروسية والتركية، بشأن مركز الغاز التركي.

ويعتزم وفد تركي، زيارة سانت بطرسبورج، للتوصل لاتفاقيات بشأن بدء تنفيذ المشروع في المستقبل القريب.

وقال نوفاك، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "فيما يتعلق بمركز الغاز التركي، فهناك تفاعل وثيق بين شركة "غازبروم" الروسية وشركة "بوتاس" التركية، ويجري حاليا الاتفاق على خارطة طريق".

وأضاف نوفاك: "يعتزم الوفد التركي زيارة سانت بطرسبورج، للتعرف على التطورات الخاصة بالمشروع، وأنا متأكد من أنه سيتم التوصل في المستقبل القريب لاتفاق للتنفيذ العملي للمشروع".