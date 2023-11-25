قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنّ وقف الحرب على غزة يمثل أولوية قصوى.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن السبيل الوحيد صوب المستقبل هو السلام الذي يُلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين.



وذكر أن هذا المسار يضمن الأمن والاستقرار للجميع، موضحا أنّ الموقف الأردني واضح من الأوضاع في غزة، حيث يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي الآثم.



ولفت إلى قتل العدوان الإسرائيلي، المدنيين ودمّر المنازل والمستشفيات والمدارس، وحوّل غزة إلى خراب، مؤكدا أن بلاده تبذل جهودا كبيرة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ووضع المنطقة على طريق السلام والاستقرار الشامل والعادل.



والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.



ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.​​​​​​​



وأفرجت إسرائيل، الجمعة، عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين ضمت 39 أسيرة وأسيرا قاصرا، بينما أفرجت الفصائل الفلسطينية عن 13 أسيرا إسرائيليا جميعهم أطفال ونساء.