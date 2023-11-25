بن غفير يهاجم القضاء الإسرائيلي بعد إخلاء سبيل فلسطيني على خلفية ضرب شرطي

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- بن غفير: القضاة الإسرائيليون أتعبوني بالفعل

- بن غفير يتعهد بدعم الشرطى الذي تعرض للضرب على يد فلسطيني

هاجم إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة نتنياهو، القضاء الإسرائيلي، بعد أن قررت محكمة إخلاء سبيل فلسطيني اتُهم بضرب شرطي أثناء استقباله قريبته الأسيرة المحررة في المسكوبية بالقدس.

وكانت أكدت المحكمة أن الشرطي هو الذي اعتدى أولا على الفلسطيني واستفزه، الأمر الذي دفع الفلسطيني للرد بالضرب.

وتعليقا على القرار، قال بن غفير عبر صفحته على منصة إكس (تويتر سابقا): "مللت من رؤية القضاة الإسرائيليين يتعاملون وكأنهم من الأمم المتحدة. لقد أتعبوني بالفعل".

وأضاف: "لقد كلفت الأمن بدعم الشرطي الذي تعرض للضرب من قبل هذا الفلسطيني".

يُذكر أن بن غفير هو أحد أبرز السياسيين اليمينيين المتطرفين في إسرائيل، وسبق أن هاجم القضاء الإسرائيلي في مناسبات عديدة.