حماس تسلّم الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي

نقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، مساء السبت، عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه «تم تسليم 13 أسيرا في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر الدولي».



وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن «الجيش أخبر عائلات 13 محتجزا بالتوجه إلى المستشفيات لاستقبالهم»، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «الغد»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.



من جانبه، أكد مصدر في حركة «حماس»، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، بدء تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين.



وشهدت الدفعة الثانية من صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس، تغييرًا في اللحظة الأخيرة، حيث جرى تخفيض العدد من الجانبين.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لقناة «بي.إف.إم» الفرنسية، إنه من المقرر أن تفرج حماس عن 13 إسرائيليا اليوم، مقابل إطلاق سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا.



وكان من المقرر أن تشمل الدفعة الثانية من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، 42 أسيرا فلسطينيا، مقابل 14 محتجزًا إسرائيليًا.



وبحسب الصفقة فإنه مقابل إطلاق إسرائيل سراح 3 أسرى فلسطينيين، تفرج حماس عن محتجز إسرائيلي، ضمن ما اتفق عليه خلال الهدنة التي جرى التوصل إليها لمدة أربعة أيام، بحيث تفرج حماس عن 50 محتجزًا إسرائيليًا، مقابل إفراج إسرائيل عن 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها.