محافظ أسوان يبحث مع البنك الزراعي المصري تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا

أستقبل علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان؛ لبحث سبل التعاون في تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في قرى ومراكز أسوان ضمن المبادرة الوطنية (إيد بأيد.. لمستقبل الوطن)، والتي أطلقها البنك الزراعي المصري بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات الجمهورية كافة.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تضافر كل الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.

وسلم رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، خلال اللقاء، محافظ أسوان نماذج من قسائم شراء السلع الغذائية التي سيتم توزيعها لصالح الآلاف من الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق بين البنك الزراعي المصري والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ووزارة التضامن الاجتماعي ونواب الشعب بالمحافظة، وذلك بحضور سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وعدد من قيادات ومسئولي البنك.

من جانبه ثمن محافظ أسوان، الدور الوطني للبنك الزراعي المصري من أجل مساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ الأفكار والرؤى المبتكرة التي لدى إدارة البنك الزراعي؛ لتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لتطوير قرى الريف أو زيادة دخل الأسر الأكثر احتياجًا بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد أن التعاون مع البنك الزراعي أثمر الكثير من المبادرات التي تنعكس آثارها الإيجابية على مواطني المحافظة، خصيصًا ضخ البنك الزراعي 1000 سيارة ميكروباص جديدة ضمن أكبر مشروع لتحديث وسائل النقل الداخلي السيرفيس، بإحلال وتجديد سيارات البيك آب ربع نقل "الكبود" بالمراكز والمدن، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بأكثر من 1500 سيارة.

وشدد علاء فاروق، على حرص البنك لمواصلة جهوده لتنفيذ أهداف مبادرته الوطنية (إيد بأيد.. لمستقبل الوطن) في جميع محافظات الجمهورية، والتي من بينها أسوان؛ للوقوف بجانب الأهالي في كل مكان في مصر.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتوحيد كل الجهود حول هدف نبيل.

ولفت إلى أن المبادرة تستهدف للتصدي للفقر وتوفير تنمية حقيقية ومستدامة للفئات الأكثر احتياجا، علاوة على مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وأيضًا مد يد العون لهم لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر لتوفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأحداث الراهنة علي الجميع.