 هاري كين يقود بايرن للفوز على كولون وتصدر الدوري الألماني مؤقتا - بوابة الشروق
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هاري كين يقود بايرن للفوز على كولون وتصدر الدوري الألماني مؤقتا

د ب أ
نشر في: السبت 25 نوفمبر 2023 - 12:21 ص | آخر تحديث: السبت 25 نوفمبر 2023 - 12:21 ص

قاد الدولي الإنجليزي هاري كين فريقه بايرن ميونخ للفوز على مضيفه كولون 1 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وسجل كين هدف المباراة الوحيد لبايرن في الدقيقة 20.

وارتقى بايرن ميونخ إلى صدارة ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني، والذي بإمكانه استعادة الصدارة غدا السبت ضمن منافسات الجولة ذاتها حينما يحل ضيفا على فيردر بريمن.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كولون عند ست نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.


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