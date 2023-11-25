غرب ووسط الدلتا تدفع بـ4 أتوبيسات جديدة لنقل الركاب من وإلى مطروح

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صرح المهندس محمد مفتاح مدير مكتب مطروح لشركة غرب ووسط الدلتا لنقل الركاب، بأنه تم الدفع بـ4 أتوبيسات جديدة ضمن خطة الشركة لتوفير أتوبيسات جديدة من المحافظة لنقل الركاب إلى المحافظات الأخرى؛ لرفع مستوى الخدمات وتوفير مزيد من راحة الركاب من أهالي مطروح وزائريها.

جاء ذلك خلال متابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود شركة أتوبيس غرب الدلتا للعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الشركة.

وأضاف أنه بناء على توجيهات اللواء محمد حبش رئيس مجلس إدارة شركة غرب الدلتا، تم الدفع بالأتوبيسات الجديدة، بإجمالي 50 مقعدًا لكل أتوبيس.