هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية: استقبال الأسرى سيكون في ساحة بلدية البيرة

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، مساء اليوم السبت، إن «استقبال الأسيرات والأسرى الأشبال سيكون في ساحة بلدية البيرة».



وتوقعت في منشور عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، أن يكون الاستقبال في ذات الوقت الذي أفرج فيه عن الأسيرات والأشبال بالأمس.







ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصادر أمنية قولها، إن أسبابا فنية وراء تأخر بدء عملية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.



ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن «تأخر الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين تقني وليس جوهريًا»، مشيرة إلى الإفراج عنهم قريبًا.



وشهدت الدفعة الثانية من صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس، تغييرًا في اللحظة الأخيرة، حيث جرى تخفيض العدد من الجانبين.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لقناة «بي.إف.إم» الفرنسية، إنه من المقرر أن تفرج حماس عن 13 إسرائيليا اليوم، مقابل إطلاق سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا.



وكان من المقرر أن تشمل الدفعة الثانية من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، 42 أسيرا فلسطينيا، مقابل 14 محتجزًا إسرائيليًا.



وبحسب الصفقة فإنه مقابل إطلاق إسرائيل سراح 3 أسرى فلسطينيين، تفرج حماس عن محتجز إسرائيلي، ضمن ما اتفق عليه خلال الهدنة التي جرى التوصل إليها لمدة أربعة أيام، بحيث تفرج حماس عن 50 محتجزًا إسرائيليًا، مقابل إفراج إسرائيل عن 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها.