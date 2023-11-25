توهج بلايلي يقود مولودية الجزائر للفوز الخامس على التوالي في الدوري الجزائري

سجل يوسف بلايلي ثلاثة أهداف ليقود فريقه مولودية الجزائر إلى الفوز 4/3 على مضيفه الاتحاد الرياضي السوفي اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

وحقق مولودية الجزائر الفوز الخامس على التوالي ليعزز صدارته لترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، متقدما بفارق أربع نقاط عن أتلتيك بارادو صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الاتحاد الرياضي السوفي عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).

بدأ مولودية الجزائر المباراة بقوة ونجح في تسجيل 3 أهداف عن طريق كل من بلايلي في الدقيقتين 8 و33، وزكريا نعيجي في الدقيقة 31، قبل أن يقلص عبد المونجي باسو، النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 36.

في الشوط الثاني ، منح جمال بن العمري، مدافع مولودية الجزائر بصيص من الأمل للاتحاد الرياضي السوفي، بعدما سجل له الهدف الثاني بالخطأ ضد مرماه في الدقيقة 70. غير أن بلايلي، عاد ليسجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 73 من ضربة جزاء أثارت احتجاجات كبيرة وسط لاعبي ومشجعي الفريق المضيف، وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وقع يوسف بلامين، الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى، وضع اتحاد خنشلة حدا لسلسلة هزائمه بتعادله مع ضيفه نجم بن عكنون المتذيل بدون أهداف، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، فيما سجل منافسه نقطته الثانية فقط.