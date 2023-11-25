وزير التجارة السعودي: المملكة تحتل المرتبة الثامنة عالميا ضمن أفضل اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية

أعلن وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة تحتل المرتبة الثامنة عالميا ضمن أفضل اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية، ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة 260 مليار ريال بحلول 2025، فيما بلغ إجمالي الطلبات التي تم توصيلها خلال العام الماضي 190 مليونا.

تصريحات الوزير جاءت على هامش منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2023، الذي دشنه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم السبت، وشهد طرح أكثر من 157 فرصة استثمارية بالمنطقة، بتكلفة تقدر بنحو 22 مليار ريال، في عدد من القطاعات المستهدفة مثل: النقل والخدمات اللوجستية، والتعدين، والتعليم، والصحة، والتطوير العقاري، والبلديات، والصناعة، والسياحة والفندقة، والبحث العلمي.

من جانبه، أوضح وزير التجارة أن الوزارة اهتمت بمنظومة التشريعات بإعداد وتطوير أكثر من 70 تشريعًا خلال السنوات الـ7 الماضية، أبرزها: نظام الشركات، ونظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام مكافحة التستر، ويجري الإعداد لأنظمة محفزة للبيئة التجارية.

ولفت، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية بعنوان "التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية"، إلى أن السجلات التجارية بمنطقة الحدود الشمالية شهدت تناميًا 32% خلال الفترة من 2018 إلى 2023، ويبلغ الإجمالي أكثر من4ر15 ألف سجل تجاري.

وكشف القصبي أنه تم تصحيح أوضاع 18 ألف منشأة و373 ألف عامل، ضمن الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري، مضيفاً أن الوزارة والجهات الرقابية المتعاونة نفذت أكثر من 200 ألف جولة رقابية لمكافحة التستر التجاري هذا العام.