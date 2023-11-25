فيرستابن يفوز بمركز الانطلاق الأول في سباق فورمولا-1 بأبو ظبي

حصد الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، اليوم السبت، مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة أبو ظبي الكبرى، آخر سباقات الموسم الحالي من سباقات سيارا فورمولا-1.

وسجل السائق الهولندي دقيقة و445ر23 ثانية في أول محاولة له. ولم يتحسن في المحاولة الثانية، ولكنه حافظ على الصدارة، متفوقا على تشارلز لوكلير، سائق فيراري، بفارق 139ر0 ثانية.

وجاء أوسكار بياستري، سائق مكلارين في المركز الثالث.

حسم فيرستابن لقبه الثالث في بطولة العالم في فئة السائقين قبل وقت طويل، وفي حال فوزه بسباق الغد سيصبح هذا الانتصار هو الـ19 له هذا الموسم من 22 سباقا، وسيعزز رقمه القياسي من حيث عدد الفوز بالسباقات في موسم واحد.

ومازال المركز الثاني في فئة المصنعين متاحا بعد أن حسم ريد بول صدارة الترتيب، ويتواجد فريق مرسيدس في المركز الثاني بفارق أربع نقاط فقط أمام فيراري.

ويتواجد سائقا فريق مرسيدس جورج راسل ولويس هاميلتون، في المركزين الرابع والحادي عشر على الترتيب، على شبكة الانطلاق فيما ينطلق كارلوس ساينز، سائق فيراري الثاني، من المركز السادس عشر.