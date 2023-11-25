إيران: على إسرائيل وأمريكا تحمل العواقب الوخيمة حال عودة الحرب بعد هدنة غزة

رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بسريان اتفاق الهدنة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس والتي دخلت حيز التنفيذ الجمعة، قائلا: «نحن سعداء بتوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني».

وأعرب خلال مقابلة خاصة لشبكة الجزيرة الإخبارية، الجمعة، عن أمله أن تصبح الهدنة خطوة في طريق وقف جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي، محملا الولايات المتحدة الأمريكية مسئولية ارتكاب هذه الجرائم، قائلا إن إسرائيل لم يكن بمقدورها ارتكاب تلك الجرائم دون الدعم الكامل من الولايات المتحدة.

وأضاف أن إيران تبذل قصارى جهودها السياسية والدبلوماسية للحيلولة دون استمرار جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى استمرار التواصل الإيراني مع وزراء الخارجية العرب وعلى رأسها مصر وقطر منذ اندلاع الحرب.

وشدد على ضرورة ديمومة الهدنة الجارية محذرا في ذات الوقت من تداعيات الحرب على المنطقة، قائلا: «يجب أن تتوقف الجرائم، وتتحول الهدنة إلى وقف إطلاق نار مستدام، إذا حدث غير ذلك فالمنطقة سوف تواجه ظروفا جديدة، وعلى الكيان الصهيوني والولايات المتحدة تحمل العواقب الوخيمة؛ لعدم وقف إطلاق النار بشكل دائم».

وأشار إلى إبداء إسرائيل ترحيبها بتوسع دائرة الحرب والصراع بالمنطقة، لافتا إلى إدراك الولايات المتحدة على مدار الأيام العشرة الماضية خطورة استمرار تقديم الدعم إسرائيل وضرورة وقف الحرب ومنع التهجير القسري، معقبا: «نأمل أن تكون هذه المعلومات التي وردتنا صحيحة».