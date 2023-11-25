اليابان: إعادة نقل مسيرات التجسس الأمريكية إلى جزيرة أوكيناوا رغم الاعتراض المحلي

قالت الحكومة اليابانية، إن الجيش الأمريكي في اليابان أعاد نقل وحدة عمليات طائرات الاستطلاع المسيرة إلى أوكيناوا على الرغم من الاعتراض المحلي بعد انتشارها المؤقت في منطقة كيوشو بجنوب غرب اليابان، وذلك في إطار التحركات لتعزيز مراقبة الأنشطة الصينية في المياه القريبة.



وقال وزير الدفاع مينورو كيهارا للصحفيين في وقت سابق من الشهر الجاري، إن ثماني طائرات بدون طيار من "ام كيو-9 ريبر" بدأت العمل في قاعدة كادينا الجوية الأمريكية في الجزيرة الجنوبية وستبقى متمركزة هناك "لأجل غير مسمى".



وفي 21 نوفمبر من العام الماضي، تم نشر طائرات "ام كيو-9" مؤقتا لمدة عام في قاعدة كانويا الجوية التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية في مقاطعة كاجوشيما جنوب غرب اليابان، على بعد نحو 600 كيلومتر شمال شرق قاعدة كادينا.



وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية بأن إعادة نقل طائرات "ام كيو-9" تعد جزءا من جهود واشنطن لتعزيز أنشطة المراقبة والاستخبارات بالقرب من سلسلة جزر نانسي جنوب غرب اليابان، في ظل تزايد الأنشطة الصينية في المنطقة.