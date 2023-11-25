تفاصيل جديدة عن هجوم بطائرة مسيرة على سفينة إسرائيلية بالمحيط الهندي

قال مسئول دفاعي أمريكي، اليوم السبت، إنّ سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة من دون طيار يشتبه أنها إيرانية في المحيط الهندي.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن السفينة التي ترفع علم مالطا يشتبه في أنها استهدفت بطائرة دون طيار في أثناء وجودها في المياه الدولية، وفق وكالة سبوتنيك.

وأوضح أن الطائرة المسيرة هي من طراز شاهد-136 وكانت تحمل قنبلة على شكل مثلث.

وأكد المسئول، أن الطائرة انفجرت بعد اصطدامها بالسفينة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بها دون إصابة أي من أفراد طاقمها.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن سفينة شحن إسرائيلية تعرضت للاستهداف في بحر العرب ليل الخميس الجمعة الماضي، وذلك قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في قطاع غزة، التي بدأت يوم الجمعة صباحاً بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت قناة الميادين اللبنانية، عن مصادر (لم تسمها)، أنّ السفينة التي اسُتهِدفت في شمال المحيط الهندي تلقت ضربة أدت إلى اشتعال النيران فيها.

في غضون ذلك، قال مسئول قسم الشئون العربية في قناة «كان» الإسرائيلية روعي كايس، معلقا على هذه الحادثة أو الهجوم، إنّه لم يتمّ تلقّي تأكيد من جهات إسرائيلية حول صحة الحادثة أو ملكية السفينة لإسرائيل.

غير أنه أشار لاحقا إلى أنه جرى استهداف السفينة بواسطة مسيّرة انتحارية.

وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية، قد احتجزت سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدةً أنها ستستمرّ في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى يتوقّف العدوان على القطاع.