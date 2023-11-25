باكستان تطرح السندات الإسلامية خلال الأسابيع القليلة المقبلة

ذكر وزير المالية الباكستاني المؤقت، شامشاد أختر، في مقابلة مع قناة "دنيا نيوز" التلفزيونية، أن الحكومة قررت البدء في جمع الأموال من خلال سوق الأوراق المالية، بعد تغيير بعض القوانين لهذا الغرض.



وسيتم طرح السندات الإسلامية أو الصكوك في الأسابيع القليلة المقبلة، يعقب ذلك أذون الخزانة، وسندات الاستثمار الباكستانية لتوفير عمق أفضل في المزاد وخفض تكاليف الخدمة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.



وتقترض الحكومة بشكل مباشر من بنوك تجارية، ويبلغ هامش ربحها الحالي 22%.



وتابع الوزير "الدين الباكستاني غير مستدام تماما" حيث إن ثلاثة أرباع تحصيل الضرائب يذهب إلى سداد التزامات الديون.



وأضاف أن إعادة هيكلة الديون ليست خيار جيدا في الظروف الحالية.