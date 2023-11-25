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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات العنصرية للبرلماني الهولندي فيلدرز

أ ش أ
نشر في: السبت 25 نوفمبر 2023 - 12:45 م | آخر تحديث: السبت 25 نوفمبر 2023 - 12:45 م

أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بشدة التصريحات التحريضية العنصرية التي أدلى بها البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز، وأنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تجسيد دولته المُستقلة على أرض وطنه بعاصمتها (القدس الشرقية)، ودعوته لتهجير الفلسطينيين وحل مشكلتهم على حساب المملكة الأردنية الهاشمية.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، هذه التصريحات "دعوة لتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني، وتدخلا سافرًا في شؤونه ومصيره"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني أسقط هذه التصريحات والمواقف، وأثبت عمق صموده في أرض وطنه، وتمسك قيادته بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما أسقطتها المواقف الأخوية الشجاعة والتاريخية للمملكة الأردنية.

وطالبت الوزارة الحكومة الهولندية بإدانة ورفض هذه التصريحات، بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراته.

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