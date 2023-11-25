مهاجم نابولي يعادل إنجاز صلاح وميسي

حقق الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي، رقمًا مميزًا بعد تسجيله هدفا في مواجهة أتالانتا مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي «سيريا آي».

وسجل كفاراتسخيليا هدفا في فوز نابولي أمام أتالانتا بنتيجة 2 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أتليتي أزوري، في الدوري الإيطالي.

ووفقًا لـ شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن كفاراتسخيليا هو اللاعب الوحيد بالدوري الإيطالي الذي تمكن من تسجيل 18 هدفا على الأقل، وقدم 18 تمريرة حاسمة أيضًا في جميع المسابقات في آخر موسمين.

وأضافت أوبتا أن مهاجم نابولي هو سادس لاعب بالدوريات الخمسة الكبرى الذي ينجح في فعل هذا بعد ليونيل ميسي، بوياكو ساكا، أنطوان جريزمان، فينيسيوس جونيور ومحمد صلاح.