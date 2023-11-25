الصفاقسي يعبر نجم الملتوي ويستعيد صدارة الدوري التونسي

استعاد الصفاقسي صدارة المجموعة الثانية من الدوري التونسي لكرة القدم بفوزه على ضيفه نجم المتلوي 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة ، والتي شهدت فوز النادي البنزرتي على ضيفه مستقبل المرسى 3 /1.

ويتصدر الصفاقسي المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف عن الترجي، ويحل البنزرتي في المركز الخامس برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف عن نجم الملتوي صاحب المركز الرابع، ويتذيل مستقبل المرسي ترتيب المجموعة بنقطتين.

وفي المباراة الأولى سجل علاء غرام وحازم الحاج حسن هدفي الفوز للصفاقسي في الدقيقتين 28 و66.

وفي المباراة الثانية، تقدم ابراهيما سيسوكو بهدف للبنزرتي في الدقيقة السادسة ثم أضاف أشرف الفرشيشي الهدف الثاني في الدقيقة 46 وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة وأحرزه بونور موجيشا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 80 في الوقت الذي تكفل فيه نزار الشميسي بتسجيل الهدف الوحيد لمستقبل المرسي في الدقيقة 55.