تقرير: وفد قطري يسعى في إسرائيل لضمان تقدم سلس لاتفاق الرهائن

ذكرت تقارير أن الوفد القطري المحدود الذي وصل اليوم السبت، إلى إسرائيل يسعى لدفع الاتفاق الخاص بالإفراج عن المختطفين ولضمان أنه سوف يتم تحقيق الإطار العام الذي تم التوصل إليه حتى الآن.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن دبلوماسي زائر قوله: "إن جزءا من مهمة الطاقم القطري الذي وصل يهدف إلى التنسيق بين الأطراف في الميدان ونظرائهم في الدوحة لضمان أن يستمر الاتفاق في إحراز تقدم على نحو سلس ولمناقشة مزيد من التفاصيل بشأن الاتفاق الحالي".

كانت طائرة خاصة تقل مسئولين قطريين قد هبطت في وقت سابق اليوم السبت في مطار بن جوريون، قادمة من لارناكا بقبرص، بحسب الصحيفة.

ووصلت الطائرة قبل ساعات من الإفراج المتوقع عن 14 رهينة.

وبدأ أمس الجمعة تبادل المجموعة الأولى لرهائن من غزة بسجناء فلسطينيين في إسرائيل.

ولعبت قطر التي تربطها علاقات وثيقة بحماس، مع مصر، دورا رئيسيا في التوسط في هدنة مؤقتة في القتال بين إسرائيل وحركة حماس.

وكانت حماس قد احتجزت خلال هجومها على بلدات إسرائيلية رهائن واقتادتهم إلى قطاع غزة.