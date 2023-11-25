توافد سيارات الصليب الأحمر المحملة بالأسرى الإسرائيليين لتسليمهم للجانب المصري

رصدت عدسات الكاميرات لحظات توافد سيارات الصليب الأحمر، المحملة بالأسرى الإسرائيليين إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، لتسليمهم للجانب المصري، منذ قليل.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل لها مساء السبت، بدء عملية تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين، إلى الصليب الأحمر، الذي أكد أن استلام 13 عشر إسرائيليا، بالإضافة إلى تسليم 7 أجانب جرى الاتفاق عليهم بشكل منفصل عن الهدنة، وفي طريقهم إلى تسليهم للجانب المصري.

وبعد تعثر في مفاوضات اليوم، نجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.

وأكدت قناة «القاهرة الإخبارية» استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقررا لها.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد محمد الأنصاري، إن «صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، اليوم السبت، ستشمل الإفراج عن 33 طفلا و6 نساء، من السجون الإسرائيلية».

وكتب في تدوينه عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، أن «صفقة التبادل تشمل الإفراج عن 8 أطفال و5 نساء، إضافة إلى 7 أجانب، من المحتجزين لدى حماس».

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، عبر الاتصالات المصرية والقطرية.