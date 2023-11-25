خيبة أمل في الحزم بعد الخسارة الساحقة أمام الهلال بالدوري السعودي

أعرب لاعبو الحزم عن خيبة أملهم بعد الخسارة التاريخية صفر /9 أمام الهلال في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين.

وقال حارس مرمى الحزم أيمن دحمان: "الجميع يتحمل المسؤولية عن هذه الهزيمة الكبيرة، علينا المزيد من العمل خلال المرحلة القادمة لتخطي هذه الفترة الصعبة".

وعن عدم مشاركته بشكل مستمر مع الفريق قال دحمان إن هذه رؤية المدرب ويحترمها وعليه فقط أن يعمل لكي يكون جاهزًا دائمًا.

من جانبه قال اللاعب محمد بادموسي: "حضرنا للمباراة جيدًا لكن الأخطاء كانت كثيرة وهو سبب الخروج بهذه الخسارة الثقيلة"

وبعد تلقيه هذه الهزيمة التاريخية، تجمد رصيد الحزم عند سبع نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.