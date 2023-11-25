شولتس يعلن مجددا سرعة إعادة هيكلة الموازنة الاتحادية بعد حكم المحكمة الدستورية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا القيام بإعادة هيكلة سريعة للموازنة الاتحادية بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية.



يأتي ذلك خلال الكلمة التي ألقاها شولتس في منطقة شونيفلد، شرقي ألمانيا، اليوم السبت، خلال مؤتمر فرع حزبه الاشتراكي الديمقراطي في ولاية براندنبورج.



وقال شولتس: "عندما تقضي المحكمة، ينحصر الأمر عندئذ في التنفيذ فحسب"، مشيرا إلى أن من المنتظر حدوث هذا التنفيذ سريعا.



وفي الوقت نفسه، قال شولتس، إن أهم أهداف الحكومة لا تزال كما هي لم تتغير رغم تغير الظروف الإطارية، "سنواصل دعم أوكرانيا، وسنبذل ما بوسعنا من أجل التخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، ومن أجل الحفاظ على التماسك الداخلي، ويسري هذا أيضا على المشروع الكبير الخاص بالتحديث الصناعي في ألمانيا".



تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية الاتحادية أصدرت، يوم الأربعاء قبل الماضي، حكما يقضي بعدم دستورية التعديل الذي أجرته الحكومة على الميزانية التكميلية لعام 2021 لإنفاق أموال كانت مخصصة بالأساس لمكافحة أزمة كورونا على صندوق المناخ والتحول، الأمر الذي يمكن أن يؤثر بقوة على هذا الصندوق الذي كانت تعتزم الحكومة الاستعانة به لدفع تكاليف العديد من برامج التمويل.



وسيتسبب هذا الحكم في حدوث فجوة مالية كبيرة بـ60 مليار يورو في الميزانية الاتحادية في نهاية المطاف، ومنذ صدور الحكم تكافح أحزاب الائتلاف الحاكم للتوصل إلى كيفية تسد بها هذه الفجوة المالية.



وقال شولتس، إنه يجب الآن التغلب على التحدي المتمثل في نقص الـ60 مليار يورو من الميزانية، واعترف في الوقت نفسه أن " هذا لن يكون سهلا، لكن بدلا من أن نناقش نتائج المشاورات بشكل مسبق، أود أن أقول إن الأفضل لنا أن نباشر العمل".



وتابع شولتس، أن الحكومة الألمانية حشدت الكثير جدا من الأموال من أجل دعم أسعار الطاقة، موضحا أن برلين كانت خصصت 200 مليار يورو لهذا الغرض، وقال إن ما تم الاحتياج إليه من هذا المبلغ تراوح بين 45 و46 مليار يورو فقط.



وأردف أنه لهذا السبب فإن الحكومة ستستفيد مرة أخرى من الاستثناء الخاص بإجراء مكابح الديون لهذا العام.