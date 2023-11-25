وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق عن تمديد الهدنة مع الاحتلال: كل وعودهم زائفة

قال وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، حسن عصفور، إن الأحاديث المتواترة خلال الساعات الأخيرة حول تمديد الهدنة بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي لأيام أخرى لا تزال غير رسمية، مشيرا إلى عدم ضمان عدول العدو عن رأيه في أي لحظة.



وتابع خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، «أنا أحد الذين فاوضهم.. وأعرف تماما أن وعودهم دائما ما تكون زائفة»، لافتا إلى حاجة أهالي قطاع غزة الماسة إلى هذه الهدنة للخروج من «الموت» بحسب وصفه.



وأضاف أن الصراع العربي- الإسرائيلي لم يشهد على مدار التاريخ ما يحدث اليوم من جرائم الحرب الإسرائيلية، متابعا: «لم يكن هناك شخص داخل القطاع خارج دائرة الموت أمام هذه الفاشية الإسرائيلية، الوضع الإنساني كان كارثيا».



وثمن الجهود «القوية» التي تجريها الإدارة والدبلوماسية المصرية نحو قيادة مساعي تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار بالتنسيق مع قطر والإمارات والأردن، معقبا: «الرئيس الأمريكي بايدن أيضا يحتاج هذه الهدنة؛ بسبب تراجع وضعه الانتخابي الحاد، حيثما ذهب إلى مكان لا يجد سوى عبارة فلسطين حرة».