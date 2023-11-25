 هالاند يفتتح أهداف قمة سيتي وليفربول - بوابة الشروق
السبت 25 نوفمبر 2023 3:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

هالاند يفتتح أهداف قمة سيتي وليفربول

محمد جلال
نشر في: السبت 25 نوفمبر 2023 - 3:04 م | آخر تحديث: السبت 25 نوفمبر 2023 - 3:06 م

افتتح إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، المقامة على استاد الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظلت نتيجة التعادل السلبي مستمرة حتى الدقيقة 27 والتي أحرز فيها إيرلينج هالاند، الهدف الأول في المباراة بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك أليسون بيكر.

وبهذا الهدف يصل هالاند للهدف رقم 50 مع فريق مانشستر سيتي خلال 48 مباراة، وأصبح أسرع لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف.

وبذلك يتخطى المهاجم النرويجي الرقم القياسي السابق باسم اندي كول لاعب مانشستر يونايتد السابق في 65 مباراة.

ويتصدر مانشستر سيتي قمة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك