هالاند يفتتح أهداف قمة سيتي وليفربول

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افتتح إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، المقامة على استاد الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظلت نتيجة التعادل السلبي مستمرة حتى الدقيقة 27 والتي أحرز فيها إيرلينج هالاند، الهدف الأول في المباراة بعد تسديدة صاروخية سكنت شباك أليسون بيكر.

وبهذا الهدف يصل هالاند للهدف رقم 50 مع فريق مانشستر سيتي خلال 48 مباراة، وأصبح أسرع لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف.

وبذلك يتخطى المهاجم النرويجي الرقم القياسي السابق باسم اندي كول لاعب مانشستر يونايتد السابق في 65 مباراة.

ويتصدر مانشستر سيتي قمة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.