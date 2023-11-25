القضاء البريطاني يغرم مهرب بشر مدانا بالمسئولية عن وفاة 39 شخصا

أمر القضاء البريطاني مهرب بشر تمت إدانته بالمسؤولية عن وفاة 39 شخصا تم العثور عليهم في الجزء الخلفي من شاحنة بدفع أكثر من 65 ألف جنيه استرليني (82 ألف دولار) على سبيل التعويض، ليصل إجمالي المبلغ الذي صدرت أوامر بسداده إلى أسر الضحايا إلى ما يربو على 280 ألف جنيه استرليني، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم السبت.

وفي عام 2021صدر حكم بالسجن 27 عاما ضد جورجي نيكا - 46 عاما وهو مواطن روماني مقيم في بريطانيا،زعلى خلفية القتل غير العمد لمواطنين فيتناميين، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 44 عاما، وتم العثور عليهم في شاحنة في إسيكس في 22 أكتوبر 2019.

وتوفي الضحايا في ظروف شديدة الحرارة حيث تم نقلهم في حاوية محكمة الغلق من زيبروجه في بلجيكا إلى بورفليت في المملكة المتحدة.

وكان جورجي واحدا من عصابة مؤلفة من خمسة أفراد تم سجنهم على خلفية القتل غير العمد، بينما تمت إدانة آخرين بتهريب البشر.

ويستقل المهاجرون شاحنات في مكان ناء بالقارة ، ثم يجري نقلهم إلى بريطانيا، حيث يتم نقلهم إلى مكان آمن بواسطة أسطول من مركبات أصغر ينظمه جورجي ، لحين تسلم الأموال من المهاجرين مقابل الرحلة.