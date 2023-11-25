حماس: تسليم المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر و7 أجانب غير مشمولين بالاتفاق

قال المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس طاهر النونو: «ملتزمون بالاتفاق الذي وقعناه برعاية مصرية قطرية كريمة بالأمس التزاما حرفيا بما علينا، ربما كان هناك خروقات وبعض التحركات بالدبابات وبالطائرات وعدم التزام بحرفية ما اتفق عليه فيما يخص أعداد النساء والأطفال».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن هناك عدم التزام بنوعية المُفرج عنهم من حيث زيادة عدد النساء أكثر من الأطفال، فيما يخص العدد، هذا إلى جانب المشكلة الكبيرة في عدد الشاحنات التي كانت تصل إلى شمال غزة، منوها بأن هذه المنطقة لم يصلها أي مساعدات سوى 3 شاحنات فقط أمس.

وتابع: «حذرنا من عدم إتمام تسليم المحتجزين إلا بدخول 100 شاحنة يومية طيلة أيام الهدنة إلى شمال القطاع، فلم يدخل باليوم الأول من الهدنة إلا 30% من أعداد الشاحنات وهذا الأمر مرفوض».

وأكمل: «ما يمارسه الاحتلال لأكثر من 30 عاما، من عدم التزام بمواعيد ونصوص، لا يتماشى مع المقاومة وكتائب القسام وحركة حماس، وعندما يجري اتفاق تلتزم به المقاومة، لذلك أرجئنا التسليم».

ولفت إلى أن الاحتلال تحدث بأنه سيعوض أعداد الشاحنات التي لم تدخل كما جاء بالاتفاق في اليوم الأول بالهدنة، خلال اليومين المقبلين، وفقا لما جاء على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، منوها بأنه أكد التزامه بما جاء في الاتفاق.

وذكر أنه جرى تسليم المحتجزين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر، وسيكون هناك 7 إضافيين من الأجانب غير مشمولين في الاتفاق، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد التزام حماس وجديتها بما تعهدت به للوسطاء في مصر وقطر، وعلى الاحتلال القيام بنفس النهج.

وتوجه بالشكر إلى الدولة المصرية، على التدخل السريع والجهود التي بذلتها اليوم، من أجل استئناف الهدنة، مشددا على بدء سريان العملية وفقا لما التزموا به مع الوسطاء.

وعن إمكانية مد الهدنة، قال: «لا مانع لدينا ومنفتحون عليه بشكل جيد، وأبلغنا مصر وقطر على أننا جاهزون للتفاوض بمد الهدنة، ولا إشكالية لدينا إطلاقا، وفي نفس الوقت أيدينا على الزناد، إذا قرر الاحتلال استكمال الحرب».