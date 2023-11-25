انتشرت في الساعات الأخيرة، صورة لفتاة فلسطينية تأكل البيتزا، مرفق مع الصورة تعليق أنها إحدى الأسيرات المحررات ضمن صفقة تبادل الأسرى، وبالتحقق من الصورة، ثبت أنها الأسيرة ملك سليمان، التي قضت حوالي 8 سنوات في سجون الاحتلال.

وشارك الكثيرون، ليلة أمس، صور الأسرى المحررين وفرحتهم برؤية عائلاتهم، وانتشرت مقاطع الفيديو والصور لهم في منازلهم وفي الشوارع بالضفة الغربية، ومن بين الصورة التي حازت على مشاركة واسعة، كانت للفتاة الفلسطينية ملك سليمان التي اعتقلت عام 2016.

• من هي ملك سليمان.. ولماذا حكم عليها بـ10 سنوات

ودخلت ملك محمد سلمان "23 عامًا" من بلدة بيت صفافا جنوب شرقي القدس المحتلة، عامها الاعتقالي الثامن على التوالي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في عام 2023.

واعتقلتها قوات الاحتلال، في 9 فبراير 2016 أثناء تواجدها في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة، وهي تحمل حقيبتها المدرسية، وتعرضت حينها للضرب والتنكيل.

وأدانت محكمة الاحتلال، ملك بذريعة الضلوع في أعمال المقاومة، وأصدرت بحقها حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، وبعد الاستئناف تم تخفيض الحكم إلى 9 سنوات، وتنقلت في عدة سجون وآخرهم سجن الدامون، وهو سجن شديد الحراسة ويقع شمال فلسطين في أحراش الكرمل بحيفا.

واستطاعت ملك، خلال فترة سجنها تحدي الظروف الصعبة، وتمكنت من متابعة دراستها واجتازت الثانوية العامة.

ودون أمام اسم ملك، في قائمة أسماء الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى، أنها أدينت بتهمة محاولة القتل والقيام بأعمال عدائية، وحمل وتصنيع سكاكين وخناجر.

• ماذا قالت ملك بعد خروجها؟

قدمت ملك، تعازيها لأسر الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرةً إلى أن تجربة الأسر قبل الحرب مختلفة تمامًا عما عاشته أثناء العدوان، في تصريحات إعلامية لمنصة العربي.

وقالت: "قبل الحرب كانت تجربتنا صعبة نعم، لكننا تحدينا العديد من الأمور وتخطيناها، ولكن بعد 7 أكتوبر بدأت إدارة السجون باستخدام أساليب قمعية والتضييق على الأسيرات من عنف وعزل واقتحامات متكررة للأقسام".

وأضافت ملك: "حولوا حرفيًا غرفنا إلى زنزانات، كان هناك نقص شديد في المأكل والمشرب وحتى الملابس وكل احتياجاتنا الأساسية كبشر، لدرجة أن عددًا كبيرًا من الأسيرات كن يغمى عليهن يوميًا نتيجة نقص السكر وارتفاع ضغط الدم وقلة التعرض للهواء والشمس، كان الوضع صعبًا للغاية".

وصرحت بأنها بفضل إنجازات حركات الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية، استطاعت الأسيرات استكمال تعليمهن، لافتةً إلى أنها قدمت شهادة التوجيهي وحصلت على شهادة جامعية بدرجة تفوق، رغم وجودها في المعتقل رغم محاولات إدارة السجون مصادرة الكتب ودفاتر الدراسة وحتى الأقلام.