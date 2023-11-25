رئيس وزراء الهند يجري طلعة جوية في استعراض لدعم تكنولوجيا الدفاع

أجرى رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي طلعة جوية، باستخدام طائرة "تيجاس" وهي طائرة قتالية خفيفة مصنوعة محليا، في استعراض لدعم تكنولجيا الدفاع في البلاد.

وكان مودي، الذي سعت حكومته بقوة لتقليص واردات الدفاع، يزور منشأة "هندوستان" للملاحة الجوية المحدودة، في منطقة "بنجالورو" اليوم السبت، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ونشر مودي صورا فوتوغرافية على موقع "إكس"، تظهره وهو يرتدي نظارات طيار.

وأثارت الصور اهتماما على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت، بدأت فيه ولاية "راجستان" التصويت في انتخابات في خمس ولايات، ينظر إليها بوصفها اختبار حقيقي لشعبية مودي، قبل الانتخابات الوطنية، التي تجرى العام المقبل.

وتحدث رئيس الوزراء عن "شعور جديد من الفخر والتفاؤل بشأن إمكانياتنا الوطنية".