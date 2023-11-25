وكيل صحة الشرقية يعفي مدير مستشفى بلبيس المركزي من منصبه

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية مستشفى بلبيس المركزي؛ وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى في أعقاب إعفاء مدير المستشفى، وتكليف مدير جديد.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان اليوم السبت، إنه قد تفقد المستشفى بعد إعفاء مدير المستشفى من منصبه والاستعانة بمدير جديد للمستشفى، حيث تضمنت الجولة قسم الاستقبال والطوارئ.

ووجه وكيل الوزارة بزيادة عدد التروليات والكراسي المتحركة بالقسم، وتعزيز القوى البشرية من الأطباء في عدد من التخصصات الطبية، كما تفقد وحدة الأشعة العادية الجديدة، والتي تم دعمها للمستشفى من قبل وزارة الصحة والسكان، موجهًا بتوفير الكاستات اللازمة للعمل على الفور وبدء التشغيل التجريبي اليوم للوحدة الجديدة الموجودة بالاستقبال، تيسيرا على مرضى الطوارئ من الانتقال إلى قسم الأشعة، ويصل بذلك عدد أجهزة الأشعة العادية إلى 3 أجهزة.

كما شدد وكيل الوزارة، على مشرفي شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين داخل الأقسام الطبية المختلفة، وخاصة قسم الاستقبال والطوارئ، وعقد اجتماعا من الإدارة الجديدة للمستشفى، وبحضور الجهاز الإشرافي بالمديرية، ورؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى.

وناقش خلاله خطة العمل السابقة والقادمة، ونقاط القوة ونقاط الضعف، والعمل على معالجة نقاط الضعف، ومعالجة أي سلبيات، وأي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل بالمستشفى.