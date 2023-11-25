 فابينيو: خرجنا بإيجابيات عديدة من التعادل مع الاتفاق في الدوري السعودي - بوابة الشروق
السبت 25 نوفمبر 2023 12:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

فابينيو: خرجنا بإيجابيات عديدة من التعادل مع الاتفاق في الدوري السعودي

محمد جلال
نشر في: السبت 25 نوفمبر 2023 - 12:06 ص | آخر تحديث: السبت 25 نوفمبر 2023 - 12:10 ص

قال اللاعب البرازيلي فابينيو، لاعب وسط الاتحاد، إن العديد من الأشياء الإيجابية تحققت في مباراة الفريق أمام الاتفاق رغم انتهاء المباراة بالتعادل 1/1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وأضاف فابينيو في تصريحات عقب نهاية المباراة، أن من بين هذه الأمور الإيجابية عودة شخصية الفريق، والتي لعبت دورًا كبيرًا في عودة الفريق في الشوط الثاني بعد التأخر في النتيجة.

وعن وجود أي تأثير مبكر للمدرب الجديد مارسيلو جاياردو قال فابينيو إن الوقت لا يزال مبكرًا أمام المدرب من أجل تطبيق أفكاره، لكنه أشار إلى تركيز المدرب الأرجنتيني على تطبيق أسلوب الضغط العالي، وهو الأمر الذي طبقه اللاعبون على أرض الملعب وكان له دور في تسجيل هدف التعادل.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة. السابق التالي


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك