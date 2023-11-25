فابينيو: خرجنا بإيجابيات عديدة من التعادل مع الاتفاق في الدوري السعودي

قال اللاعب البرازيلي فابينيو، لاعب وسط الاتحاد، إن العديد من الأشياء الإيجابية تحققت في مباراة الفريق أمام الاتفاق رغم انتهاء المباراة بالتعادل 1/1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وأضاف فابينيو في تصريحات عقب نهاية المباراة، أن من بين هذه الأمور الإيجابية عودة شخصية الفريق، والتي لعبت دورًا كبيرًا في عودة الفريق في الشوط الثاني بعد التأخر في النتيجة.

وعن وجود أي تأثير مبكر للمدرب الجديد مارسيلو جاياردو قال فابينيو إن الوقت لا يزال مبكرًا أمام المدرب من أجل تطبيق أفكاره، لكنه أشار إلى تركيز المدرب الأرجنتيني على تطبيق أسلوب الضغط العالي، وهو الأمر الذي طبقه اللاعبون على أرض الملعب وكان له دور في تسجيل هدف التعادل.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة. السابق التالي