سجلت سوق الصرف الأجنبي في الصين، معاملات بقيمة إجمالية بلغت 24ر16 تريليون يوان (26ر2 تريليون دولار أمريكي) في شهر أكتوبر الماضي، بحسب بيانات رسمية أوردتها اليوم السبت، وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وبلغ حجم المعاملات في سوق العملاء 71ر2 تريليون يوان الشهر الماضي، وبلغ حجم المعاملات في سوق ما بين البنوك 53ر13 تريليون يوان، وفقا للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.



ومن حيث المنتجات، بلغ حجم المعاملات التراكمية للسوق الفورية 08ر4 تريليون يوان، وبلغ حجم سوق المشتقات 16ر12 تريليون يوان.



وأظهرت البيانات، أن حجم معاملات سوق الصرف الأجنبي في البلاد وصل إلى 15ر209 تريليون يوان في الأشهر العشرة الأولى من 2023.