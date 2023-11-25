مقتل 4 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة في جبال بالنمسا

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ذكرت السلطات النمساوية أن جميع الركاب الأربعة على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم جراء تحطم الطائرة في منطقة جبلية شمالي البلاد.

وقالت الشرطة إن الطائرة تحطمت قرب منتصف نهار اليوم السبت في منطقة منتجع كاسبرج للتزلج في ولاية النمسا العليا.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة لوكالة (د.ب.أ) بأن الثلوج جعلت البحث عن الطائرة المنكوبة أمرا صعبا.

وبعد حوالي ساعتين، تم اكتشاف أول قطع من حطام الطائرة في المنطقة التي تغطيها الثلوج.

واستغرق الأمر ساعتين آخريين قبل العثور على الطائرة والجثث الأربعة.

وأفادت الشرطة بأنه لم تتسن معرفة هويات المتوفين ولا سبب التحطم أو مسار الطائرة بالتحديد.