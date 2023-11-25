 تايلاند تؤكد بذل قصارى جهدها لإعادة المواطنين المفرج عنهم في غزة - بوابة الشروق
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تايلاند تؤكد بذل قصارى جهدها لإعادة المواطنين المفرج عنهم في غزة

د ب أ
نشر في: السبت 25 نوفمبر 2023 - 9:18 ص | آخر تحديث: السبت 25 نوفمبر 2023 - 9:18 ص
تلقت وزارة الخارجية التايلاندية، إخطارا من السفارة الملكية التايلاندية في تل أبيب بأنه تم إطلاق سراح 12 مواطنا تايلانديا كانوا محتجزين كرهائن، ودخلوا إلى إسرائيل عبر معبر رفح الحدودي.

وتم نقل هؤلاء المواطنين إلى نقطة المعالجة في قاعدة حتسريم الجوية. وحتى الآن، لم يتم تحديد نوع وأسماء المواطنين التايلانديين.

وأفاد البيان بأنه يجري نقل التايلانديين الـ12 إلى مركز شامير الطبي حيث سيستقبلهم مسئولو السفارة. وتمت مطالبتهم بالخضوع لملاحظة طبية لمدة 48 ساعة بدون تواصل مع أشخاص في الخارج.

وقدمت وزارة الخارجية التايلاندية تهانيها القلبية إلى هؤلاء المواطنين التايلنديين الـ12 وأسرهم، وأكدت أنها ستبذل قصارى جهدها للإسراع بإعادتهم إلى تايلاند.

وأعربت الحكومة الملكية التايلاندية عن شكرها لجميع الجهات التي طلبت منها المساعدة في تأمين إطلاق سراح هؤلاء الرهائن، وتحديد حكومات مصر وقطر وإسرائيل وإيران وماليزيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما أعربت عن أملها في أن يتم الاعتناء بجميع الرهائن المتبقين، وأن يتم إطلاق سراحهم بأمان في أقرب فرصة.

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